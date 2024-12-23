Трифонов Евгений Павлович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Трифонов Евгений Павлович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1890
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 13
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 23
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Трифонов Павел Иванович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Трифонова Лукерья Александровна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Трифонов Алексей Павлович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Трифонов Яков Алексеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
05 | Трифонов Филипп Алексеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Трифонов Димитрий Павлович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Трифонова Евдокия Егоровна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Трифонов Афанасий Димитриевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
09 | Трифонова Марья Димитриевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [6]
10 | Трифонов Спиридон Павлович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Трифонова Агриппина Павловна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Трифонова Василисса Павловна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
13 | Трифонов Евгений Павлович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Трифонова Анна Павловна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
15 | Трифонов Андрей Павлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
16 | Фомин Александр Васильевич: 62 года | Крестьяне из государственных - тесть [1]
17 | Фомина Татьяна Ивановна: 62 года | Крестьяне из государственных - теща [1]
18 | Трушников Евлампий Григорьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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