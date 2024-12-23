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Трифонова Василисса Павловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Трифонова Василисса Павловна
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1887
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
12
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 23
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Трифонов Павел Иванович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Трифонова Лукерья Александровна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Трифонов Алексей Павлович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Трифонов Яков Алексеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
05 | Трифонов Филипп Алексеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Трифонов Димитрий Павлович: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Трифонова Евдокия Егоровна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [6]
08 | Трифонов Афанасий Димитриевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [6]
09 | Трифонова Марья Димитриевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [6]
10 | Трифонов Спиридон Павлович: 20 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
11 | Трифонова Агриппина Павловна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Трифонова Василисса Павловна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
13 | Трифонов Евгений Павлович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
14 | Трифонова Анна Павловна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
15 | Трифонов Андрей Павлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
16 | Фомин Александр Васильевич: 62 года | Крестьяне из государственных - тесть [1]
17 | Фомина Татьяна Ивановна: 62 года | Крестьяне из государственных - теща [1]
18 | Трушников Евлампий Григорьевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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