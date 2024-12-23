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Слепцов Михаил Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Михаил Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1871
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
7
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Слепцов Михаил Тимофеевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анна Алексеевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцова Варвара Михайловна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Слепцова Наталья Михайловна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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