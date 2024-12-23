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Слепцова Ксения Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцова Ксения Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
12
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Слепцов Тимофей Петрович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анастасия Андреевна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Елисей Тимофеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Анисья Тарасовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Григорий Елисеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцов Михаил Елисеевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Слепцов Захар Тимофеевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Слепцова Мавра Максимовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Слепцова Соломия Захаровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [7]
10 | Слепцова Марья Тимофеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Слепцова Степанида Тимофеевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Слепцова Ксения Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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