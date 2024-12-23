Слепцова Соломия Захаровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Слепцова Соломия Захаровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1889
- Родственная связь
- приемная дочь [7]
- Номер семьи
- 6
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 14
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Слепцов Тимофей Петрович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анастасия Андреевна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Елисей Тимофеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Анисья Тарасовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Григорий Елисеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцов Михаил Елисеевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Слепцов Захар Тимофеевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Слепцова Мавра Максимовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Слепцова Соломия Захаровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [7]
10 | Слепцова Марья Тимофеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Слепцова Степанида Тимофеевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Слепцова Ксения Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.