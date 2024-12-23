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Слепцова Соломия Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцова Соломия Захаровна
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
приемная дочь [7]
Номер семьи
6
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Слепцов Тимофей Петрович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Анастасия Андреевна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Слепцов Елисей Тимофеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Слепцова Анисья Тарасовна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Слепцов Григорий Елисеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Слепцов Михаил Елисеевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Слепцов Захар Тимофеевич: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Слепцова Мавра Максимовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [7]
09 | Слепцова Соломия Захаровна: 8 лет | Крестьяне из государственных - приемная дочь [7]
10 | Слепцова Марья Тимофеевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Слепцова Степанида Тимофеевна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Слепцова Ксения Тимофеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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