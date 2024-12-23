Бубнов Василий Иванович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бубнов Василий Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 62
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Родственная связь
- прохожий
- Номер семьи
- 5
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 12
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фотеев Гавриил Федосьевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ксения Григорьевна: 42 года | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Слепцов Михаил Владимирович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Слепцова Марья Владимировна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Слепцов Василий Гавриилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Слепцов Петр Гавриилович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Бубнов Василий Иванович: 62 года | Крестьяне из государственных - прохожий
08 | Антонов Андрей Антонович: 46 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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