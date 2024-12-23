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Слепцов Петр Гавриилович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцов Петр Гавриилович
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
5
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фотеев Гавриил Федосьевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ксения Григорьевна: 42 года | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Слепцов Михаил Владимирович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Слепцова Марья Владимировна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Слепцов Василий Гавриилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Слепцов Петр Гавриилович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Бубнов Василий Иванович: 62 года | Крестьяне из государственных - прохожий
08 | Антонов Андрей Антонович: 46 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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