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Фотеев Гавриил Федосьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фотеев Гавриил Федосьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
5
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фотеев Гавриил Федосьевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Слепцова Ксения Григорьевна: 42 года | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Слепцов Михаил Владимирович: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Слепцова Марья Владимировна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
05 | Слепцов Василий Гавриилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Слепцов Петр Гавриилович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Бубнов Василий Иванович: 62 года | Крестьяне из государственных - прохожий
08 | Антонов Андрей Антонович: 46 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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