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Фомина Домна Матфеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Домна Матфеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Фомин Евгений Павлович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евдокия Семеновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Василий Евгеньевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Домна Матфеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Фомина Василисса Лаврентьевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
06 | Фомин Яков Никандрович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [5]
07 | Фомина Анастасия Никандровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Семенов Яков Семенович: 60 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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