Фомин Василий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Василий Евгеньевич

Фомин Василий Евгеньевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Василий Евгеньевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Фомин Евгений Павлович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евдокия Семеновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Василий Евгеньевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Домна Матфеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Фомина Василисса Лаврентьевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
06 | Фомин Яков Никандрович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [5]
07 | Фомина Анастасия Никандровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Семенов Яков Семенович: 60 лет | Крестьяне из государственных - работник
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.