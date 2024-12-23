Фомин Евгений Павлович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Евгений Павлович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1872
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 4
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Панова
- Место события
- д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 10
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Фомин Евгений Павлович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евдокия Семеновна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Василий Евгеньевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Домна Матфеевна: 49 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Фомина Василисса Лаврентьевна: 45 лет | Крестьяне из государственных - тетка [1]
06 | Фомин Яков Никандрович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [5]
07 | Фомина Анастасия Никандровна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [5]
08 | Семенов Яков Семенович: 60 лет | Крестьяне из государственных - работник
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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