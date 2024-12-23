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Фомин Илья Кузьмич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Илья Кузьмич
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Фомин Илья Кузьмич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Вера Адриановна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Адриан Ильич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомина Катерина Яковлевна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Фомин Маркам Ильич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Трифонов Адриан Ефимович: 72 года | Крестьяне из государственных - отец [2]
07 | Трифонова Ульяна Васильевна: 74 года | Крестьяне из государственных - мать [2]
08 | Огорелков Фотий Васильевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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