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Попов Никита Павлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Попов Никита Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Попов Никита Павлович: 19 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Федосья Андреевна: 56 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Попов Петр Павлович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Попова Екатерина Никифоровна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Попов Павел Петрович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Попова Домна Петровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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