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Попова Матрона Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Попова Матрона Алексеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1872
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
1
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Панова
Место события
д. Панова, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.342, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Попов Григорий Павлович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Попова Афанасия Тимофеевна: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Попов Яков Григорьевич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Попова Матрона Алексеевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Попова Марина Яковлевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Попов Иван Яковлевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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