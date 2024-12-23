Вотяков Роман Семенович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Вотяков Роман Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Родственная связь
- квартирант
- Номер семьи
- 60
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 104
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 60
01 | Ермаков Василий Васильевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кейшт Маланья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Кейшт Василий Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Кейшт Яков Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Кейшт Федора Васильевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Родин Карл Генгрикович: 37 лет | Крестьяне из государственных - нахлебник
07 | Николаев Димитрий Львович: 45 лет | Казак - прохожий
08 | Вотяков Роман Семенович: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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