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Родин Карл Генгрикович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Родин Карл Генгрикович
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
нахлебник
Номер семьи
60
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 60
01 | Ермаков Василий Васильевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кейшт Маланья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Кейшт Василий Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Кейшт Яков Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Кейшт Федора Васильевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Родин Карл Генгрикович: 37 лет | Крестьяне из государственных - нахлебник
07 | Николаев Димитрий Львович: 45 лет | Казак - прохожий
08 | Вотяков Роман Семенович: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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