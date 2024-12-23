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Кейшт Василий Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кейшт Василий Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
60
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 60
01 | Ермаков Василий Васильевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кейшт Маланья Ивановна: 38 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Кейшт Василий Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
04 | Кейшт Яков Васильевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Кейшт Федора Васильевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
06 | Родин Карл Генгрикович: 37 лет | Крестьяне из государственных - нахлебник
07 | Николаев Димитрий Львович: 45 лет | Казак - прохожий
08 | Вотяков Роман Семенович: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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