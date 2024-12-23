Коростелев Степан Никитич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Коростелев Степан Никитич
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 49
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 102
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 49
01 | Пулюлюк Герасим Яковлевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Коростелев Никита Андреевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
03 | Коростелева Епихария Герасимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Коростелев Степан Никитич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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