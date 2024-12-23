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Коростелева Епихария Герасимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Коростелева Епихария Герасимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1876
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
49
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 49
01 | Пулюлюк Герасим Яковлевич: 56 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Коростелев Никита Андреевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
03 | Коростелева Епихария Герасимовна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Коростелев Степан Никитич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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