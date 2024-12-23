Надеина Степанида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНадеина Степанида Захаровна

Надеина Степанида Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Надеина Степанида Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
48
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 100
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 48
01 | Надеин Леонтий Матфеевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Надеина Степанида Захаровна: 45 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Надеин Игнатий Леонтьевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Надеина Параскева Леонтьевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.