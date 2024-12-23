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Дулова Елена Александровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Дулова Елена Александровна
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1871
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
47
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Дулов Петр Николаевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Дулова Елена Александровна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Дулов Василий Петрович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Дулова Таисия Петровна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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