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Дулов Петр Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Дулов Петр Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
47
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Дулов Петр Николаевич: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Дулова Елена Александровна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Дулов Василий Петрович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Дулова Таисия Петровна: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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