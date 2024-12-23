Воронов Егор Иванович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Воронов Егор Иванович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 46
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 96
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 46
01 | Воронов Егор Иванович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Воронова Матрена Григорьевна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Воронов Леонтий Егорович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Воронов Сергей Егорович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Воронов Петр Егорович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Воронов Егор Егорович: , 8 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Воронова Феврония Егоровна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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