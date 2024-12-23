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Киселев Евстафий Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Киселев Евстафий Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
45
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 94
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 45
01 | Киселев Евстафий Игнатьевич: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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