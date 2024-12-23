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Викулова Авдотья

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Викулова Авдотья
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
хозяйка
Номер семьи
39
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 82
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 39
01 | Викулова Авдотья: 61 год | Крестьяне из помещичьих - хозяйка
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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