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Деева Анасия

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Деева Анасия
Пол
жен
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
падчерица [1]
Номер семьи
36
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 76
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 36
01 | Деев Калина Сергеевич: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Деева Евдокия Никифоровна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Деева Марфа: 15 лет | Крестьяне из государственных - падчерица [1]
04 | Деева Анасия: 17 лет | Крестьяне из государственных - падчерица [1]
05 | Деев Сергей: 13 лет | Крестьяне из государственных - пасынок [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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