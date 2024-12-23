Куликов Иван Федорович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Куликов Иван Федорович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1879
- Родственная связь
- работник
- Номер семьи
- 31
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 66
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Киселев Матфей Игнатьевич: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Агафья Степановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Федорович: 18 лет | Крестьяне из государственных - работник
04 | Данников Кузьма Сергеевич: 54 года | Крестьяне из государственных - нахлебник
05 | Данников Игнатий Козьмич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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