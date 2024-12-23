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Киселев Матфей Игнатьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Киселев Матфей Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
31
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 66
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 31
01 | Киселев Матфей Игнатьевич: 54 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Агафья Степановна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куликов Иван Федорович: 18 лет | Крестьяне из государственных - работник
04 | Данников Кузьма Сергеевич: 54 года | Крестьяне из государственных - нахлебник
05 | Данников Игнатий Козьмич: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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