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Доронина Агриппина Гавриловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Доронина Агриппина Гавриловна
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 64
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Доронин Гавриил Яковлевич: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Марья Ивановна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Димитрий Гаврилович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронин Антон Гаврилович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Доронина Агриппина Гавриловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Доронин Яков Иванович: 71 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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