Доронин Димитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронин Димитрий Гаврилович

Доронин Димитрий Гаврилович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Доронин Димитрий Гаврилович
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
30
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 64
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 30
01 | Доронин Гавриил Яковлевич: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Доронина Марья Ивановна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Доронин Димитрий Гаврилович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Доронин Антон Гаврилович: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Доронина Агриппина Гавриловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Доронин Яков Иванович: 71 год | Крестьяне из государственных - отец [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.