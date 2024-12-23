Ослин Онисим Димитриевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ослин Онисим Димитриевич
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 29
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 62
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Ослин Димитрий Стефанович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Евфросиния Евстафьевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Николай Димитриевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослин Иван Димитриевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ослин Онисим Димитриевич: , 11 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ослина Екатерина Димитриевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.