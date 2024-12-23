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Ослин Онисим Димитриевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ослин Онисим Димитриевич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
11
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
29
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 62
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 29
01 | Ослин Димитрий Стефанович: 27 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Евфросиния Евстафьевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Николай Димитриевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослин Иван Димитриевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ослин Онисим Димитриевич: , 11 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ослина Екатерина Димитриевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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