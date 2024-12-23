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Фомина Степанида Степановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомина Степанида Степановна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
2
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
28
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 60
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 28
01 | Киселев Филимон Игнатьевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Екатерина Никифоровна: 31 год | Крестьяне из владельческих - жена [1]
03 | Киселева Пелагия Филимоновна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Усольцев Игнатий Иванович: 48 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
05 | Фомин Степан Григорьевич: 27 лет | Крестьяне из государственных - зять [1]
06 | Фомина Александра Филимоновна: 26 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Фомина Степанида Степановна: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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