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Маслов Евлампий Варфоломеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Маслов Евлампий Варфоломеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
квартирант
Номер семьи
27
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Бабиков Евграф Михайлович: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бабиков Наум Евстафьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - внук [1]
03 | Маслов Евлампий Варфоломеевич: 52 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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