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Бабиков Наум Евстафьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бабиков Наум Евстафьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1890
Родственная связь
внук [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 58
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 27
01 | Бабиков Евграф Михайлович: 65 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бабиков Наум Евстафьевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - внук [1]
03 | Маслов Евлампий Варфоломеевич: 52 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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