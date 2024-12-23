Рыбьякова Марина Елеазаровна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Марина Елеазаровна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1895
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 26
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 56
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Рыбьяков Елеазар Георгиевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Агафья Ивановна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Елена Елеазаровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Марина Елеазаровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Анастасия Елеазаровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьяков Митрофан Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Рыбьяков Илия Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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