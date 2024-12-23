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Рыбьякова Елена Елеазаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Елена Елеазаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
26
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Рыбьяков Елеазар Георгиевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Агафья Ивановна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Елена Елеазаровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Марина Елеазаровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Анастасия Елеазаровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьяков Митрофан Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Рыбьяков Илия Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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