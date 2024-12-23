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Рыбьяков Елеазар Георгиевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Елеазар Георгиевич
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1871
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
26
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 56
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 26
01 | Рыбьяков Елеазар Георгиевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Агафья Ивановна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьякова Елена Елеазаровна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Рыбьякова Марина Елеазаровна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Анастасия Елеазаровна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Рыбьяков Митрофан Егорович: 24 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
07 | Рыбьяков Илия Егорович: 17 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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