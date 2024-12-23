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Осипов Григорий Осипович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Осипов Григорий Осипович
Пол
муж
Возраст (лет)
55
Год рождения вычисленный
1842
Родственная связь
квартирант
Номер семьи
25
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 54
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 25
01 | Харчевников Стефан Иванович: 58 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Харчевникова Анастасия Никитична: 58 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Харчевников Егор Стефанович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Осипов Григорий Осипович: 55 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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