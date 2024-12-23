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Сорокина Варвара Адриановна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сорокина Варвара Адриановна
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
24
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 52
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 24
01 | Сорокин Адриан Григорьевич: 53 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Сорокина Матрена Яковлевна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сорокин Константин Адрианович: 12 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Сорокина Харитина Адриановна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Сорокина Варвара Адриановна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Сорокина Анна Адриановна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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