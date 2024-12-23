Ослин Егор Петрович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ослин Егор Петрович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 61
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 23
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 50
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 23
01 | Ослин Егор Петрович: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослин Малахия Егорович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Ослина Евфросиния Петровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Ослин Емельян Петрович: 55 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.