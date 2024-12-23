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Карматский Иван Романович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Карматский Иван Романович
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
квартирант
Номер семьи
22
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Рыбьяков Ефим Прокопьевич: 66 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Рыбьякова Стефанида Захаровна: 62 года | Солдатка - жена [1]
03 | Рыбьяков Иван Ефимович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Павел Ефимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьякова Анна Филимоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Пантелеимон Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьякова Елисавета Павловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
08 | Рыбьякова Феоктиста Захаровна: 66 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
09 | Карматский Иван Романович: 51 год | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Жорноков Агап Гаврилович: 43 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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