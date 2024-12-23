Рыбьяков Пантелеимон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбьяков Пантелеимон Иванович

Рыбьяков Пантелеимон Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Пантелеимон Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
22
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 48
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Рыбьяков Ефим Прокопьевич: 66 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Рыбьякова Стефанида Захаровна: 62 года | Солдатка - жена [1]
03 | Рыбьяков Иван Ефимович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Павел Ефимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьякова Анна Филимоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Пантелеимон Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьякова Елисавета Павловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
08 | Рыбьякова Феоктиста Захаровна: 66 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
09 | Карматский Иван Романович: 51 год | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Жорноков Агап Гаврилович: 43 года | Крестьяне из государственных - квартирант
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.