Рыбьякова Анна Филимоновна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Анна Филимоновна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 22
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 48
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 22
01 | Рыбьяков Ефим Прокопьевич: 66 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Рыбьякова Стефанида Захаровна: 62 года | Солдатка - жена [1]
03 | Рыбьяков Иван Ефимович: 26 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Павел Ефимович: 25 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьякова Анна Филимоновна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Пантелеимон Иванович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьякова Елисавета Павловна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [4]
08 | Рыбьякова Феоктиста Захаровна: 66 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
09 | Карматский Иван Романович: 51 год | Крестьяне из государственных - квартирант
10 | Жорноков Агап Гаврилович: 43 года | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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