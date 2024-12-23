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Бабикова Анна Никифоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бабикова Анна Никифоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
2
Сословие
Солдатка
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 46
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 21
01 | Бабиков Харитон Михайлович: 73 года | Отставной солдат - хозяин
02 | Бабикова Анна Никифоровна: 65 лет | Солдатка - жена [1]
03 | Бабиков Стефан Харитонович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бабикова Анна Стефановна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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