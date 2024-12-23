Ослин Василий Абрамович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ослин Василий Абрамович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 20
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 44
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 20
01 | Ослин Абрам Петрович: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Мария Андреевна: 64 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Василий Абрамович: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослина Евдокия Алексеевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Ослина Евфросиния Васильевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Ослина Мариамна Васильевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Ослина Анна Васильевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Ослина Мария Васильевна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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