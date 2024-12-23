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Ослин Василий Абрамович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ослин Василий Абрамович
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
20
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 44
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 20
01 | Ослин Абрам Петрович: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Мария Андреевна: 64 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Василий Абрамович: 38 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослина Евдокия Алексеевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Ослина Евфросиния Васильевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Ослина Мариамна Васильевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Ослина Анна Васильевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Ослина Мария Васильевна: , 10 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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