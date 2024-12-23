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Ослин Евфимий Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ослин Евфимий Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
19
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 19
01 | Ослин Степан Прокопьевич: 62 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Дария Аврамовна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослин Андрей Степанович: 31 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Ослин Иван Стефанович: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Ослин Михаил Стефанович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Ослина Акулина Егоровна: 27 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
07 | Ослин Евфимий Андреевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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