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Булдакова Агафия Евграфовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Булдакова Агафия Евграфовна
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
18
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Ослин Филипп Степанович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Ксения Евграфовна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослина Анисия Филипповна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ослина Федора Филипповна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Булдаков Федор Васильевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
06 | Булдакова Агафия Евграфовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Булдакова Фекла Федоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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