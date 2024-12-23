Ослин Филипп Степанович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ослин Филипп Степанович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1862
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 40
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 18
01 | Ослин Филипп Степанович: 35 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ослина Ксения Евграфовна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Ослина Анисия Филипповна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Ослина Федора Филипповна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Булдаков Федор Васильевич: 45 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
06 | Булдакова Агафия Евграфовна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Булдакова Фекла Федоровна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [5]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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