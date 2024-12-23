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Гриценко Никифор Васильевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Гриценко Никифор Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
17
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из владельческих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Новая
Место события
д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 38
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Гриценко Василий Яковлевич: 39 лет | Крестьяне из владельческих - хозяин
02 | Гриценко Екатерина Федоровна: 37 лет | Крестьяне из владельческих - жена [1]
03 | Гриценко Федот Васильевич: 17 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
04 | Гриценко Александр Васильевич: 12 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
05 | Гриценко Никифор Васильевич: 2 года | Крестьяне из владельческих - сын [1]
06 | Шевцов Григорий Павлович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
07 | Даманский Осип Якубович: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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