Гриценко Федот Васильевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Гриценко Федот Васильевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1880
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 17
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из владельческих
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Новая
- Место события
- д. Новая, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.341, лист: 38
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 17
01 | Гриценко Василий Яковлевич: 39 лет | Крестьяне из владельческих - хозяин
02 | Гриценко Екатерина Федоровна: 37 лет | Крестьяне из владельческих - жена [1]
03 | Гриценко Федот Васильевич: 17 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
04 | Гриценко Александр Васильевич: 12 лет | Крестьяне из владельческих - сын [1]
05 | Гриценко Никифор Васильевич: 2 года | Крестьяне из владельческих - сын [1]
06 | Шевцов Григорий Павлович: 38 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
07 | Даманский Осип Якубович: 36 лет | Крестьяне из государственных - квартирант
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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